Association Havraise Action Et Promotion Sociale - Conseillère en économie sociale et familiale (Autre)

Le havre

travail social qui a évolé, d'abord travail éducatif auprés de familles en cité de transit, puis soutien éducatif auprés de familles en difficultés de logement , mise en place d'un Fonds d'Aide au Relogement et gestion de celui-ci, suivis de familles dans le cadre RMI et FSL, suivi de familles pour le relogement suite démolition immeuble ( Oméga Caucriauville, immeubles Mt Gaillard et Mare Rouge )