Responsable dr'un stage "Electonique expérimental" jeunes 16-25 ans. Animation d'une équipe de formateurs en formation générale et technique; Gestion administrative et financière des actions de formation, organisation pédagogique. suivi de la mise en oeuvre et des résultats des actions de formation en lien avec l'ensemble des intervenants concernés.

Chargée de suivis individuels et collectifs de jeunes et de jeunes adultes en difficulté (santé, justice, toxicomanie, problèmes familiaux, sociaux, scolaires...), de la mise en réseau de partenaires.

GENERATIONS PROJETS - Animatrice Socio-Educative (Autre)

Roubaix

Formatrice stage de mobilisation et de lutte contre l'illettrisme. Référente "dispositif sortant de prison". Chargée de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de jeunes et d'adultes sortis de prison, de la mise en oeuvre d'actions de formation destinées aux jeunes 18-25 ans détenus et ou sortis de prison, du pilotage et de la liaison permanente avec les acteurs locaux.