J ai fais mes classes a Belfort. Puis mes 10 mois d'armée a Etamat Chemilly-sur-Yonne 89 C est de TRÈS bon souvenirs ! Je regrette pour notre pays et pour nos jeunes qu'il n'y a plus cette espérance de Vie !

DIJON

service livraison à Dijon/Quetigny Avec Ludovic Bottas on a sillonner les routes de Cote-d'or et de Haute-Marne . C'étai plus qu'un collègue , c est un Amie Mes collègues donc je me souviens des prénoms, mai je me souviens bien des autre ! Coco de Chevigny-St-Sauveur, Mahfoud dit Maf, Fred, Michel , ..... Et notre chef , Laurent Gaudé