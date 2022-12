Anne TRIPETTE

Lycée Bellevue - Adjoint technique territorial (Technique)

Toulouse

Depuis le 1er septembre 2008 je suis nommé sur ce poste au lycée de Bellevue Je suis stagiaire et je viens de faire la formation d'intégration mis en place par le région midi-pyrénées et via le biais du C.N.F.P.T . Ce stage mis en place depuis décembre 2008 est désormais obligatoire afin de valider l'année de stage et a pour vocation la mise en place de ma future titularisation.