Bearingpoint Switzerland Ag - Conseil fiscal Private Banking (Finance)

Zurich

Et me voilà en Suisse. Je suis responsable des juridictions FR, BE, LU et NL. C'est pas mal de boulot mais je voyage beaucoup, donc c'est fun et très captivant. Zürich n'était sensée qu'être une étape, mais je vois bien que ce sera compliqué de quitter la Suisse une fois qu'on y a goûté...