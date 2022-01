association qui recueille les chats errants, les soigne et les propose à l'adoption. C'est grâce à elle que j'ai adopté mon Cachou !

Sevres

Bénévolat, Responsable de la brochure annuelle et du bulletin trimestriel (mise en page) , membre du Bureau. Activités : cours d'Anglais, art floral, visites d'expositions et de quartiers de Paris et alentour