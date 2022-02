ECOLE MENAGERE DU MOULIN NEUF - Chambly J'AI PU APPRENDRE LE BA BA EN COUTURE,EN CUISINE,ET MEME TRAVAILLER LE ROTIN DANS UNE EXCELLENTE AMBIANCE ET UN BON ENCADREMENT.

Coiffure Gillingham A Chambly Jusqu4en 1967 - COIFFEUSE (Profession libérale) - Chambly TRES BON MAITRE D'APPRENTISSAGE QUI M'A TOUJOURS ENCOURAGE ET JE PENSE QUE JE LUI RENDAIS BIEN ET QU'ELLE APPRECIAIT MON TRAVAIL,MON SERIEUX, ET MES COMPETENCES ELLE AUSSI.

STUDIO JAK SARZEAU - ASSISTANTE PHOTOGRAPHE (Profession libérale) - Sarzeau A NOTRE ARRIVEE EN BRETAGNE J'AI PU PROFITE D'UNE FORMATION PHOTO EN TRAVAILLANT PENDANT 5 ANS DANS LE MAGASIN DE MON MARI.PENDANT CETTE PERIODE NOUS AVONS EU 3 ENFANTS ,YANN PEGGY ET ROBIN.

Coiffure "les Embruns" - Chef entreprise 2 salons de coiffure (Profession libérale) - Saint gildas de rhuys Chef d'entreprise -1 salon à st gildas de rhuys et l'autre à arzon port crouesty qui m'ont permis de m'épamouir en créativité dans la profession de mon choix.j'ai pu transmettre mon savoir jusqu'en sep/2002 ou j'ai laissé la responsabilité de mes entreprises à mes enfants pour raison de santé.De 1973 à 2002 j'ai fait partie du cacf et du syndicat de la coiffure.

SREF CHAMBRE DES METIERS - FORMATEUR INTERMITENT EN COIFFURE CREATION (Profession libérale) - Rennes AYANT APPARTENU AU COMITE ARTISTIQUE DE LA COIFFURE FRANCAISE DANS MON DEPARTEMENT,J'AI POURSUIVI EN TRANSMETTANT MON SAVOIR PAR LE BIAIS DE LA CHAMBRE DES METIERS DE RENNES.JE FORME DONC DES ELEVES DEJA TITULARISES EN CREATION DE COIFFURES DE CIRCONSTANCE ET PLUS PARTICULIEREMENT LES ATTACHES CHIGNONS AVEC FABRICATION ORNEMENTS FLORAUX OU AUTRES. Maintenant retraitée.

La + Grande De France Chambre Des Metiers - FORMATEUR AU SREF EN COIFFURE (Technique) - Rennes 1973/ 2002--membre du bureau du syndicat de la coiffue avec échanges interceltiques. Tres bonne équipe avec des mous et des remous certains jours comme dans toutes les reunions de syndicats.Du bon travail instructif et constructif pour tous et défendre les interets de la profession.Tres bonne experiencei et de bons souvenirs avec l'équipe.