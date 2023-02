Anthony GIROUD

sortant de mon BT desssinateur-maquettiste avec mention je pars vers un autre horizon celui du multimedia et de l''informatique (1an de formation)

Aix en provence

j''en voulais plus, je pars aux Beaux Arts d''aix-en-provence decouvrir le monde de l''art et poursuivre ma formation d''infographiste. a la fin de ma 3e année. et maintenant que je viens d'obtenir mon diplome avec les felicitations, je dois decider si je desire continuer ici ou commencer la vie active ^^