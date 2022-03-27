Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours scolaire

Parcours club

  • FCL

     -  Lyon

    basket benjamine, mininme et cadette feminines

    1963 - 1969

  • CASE

     -  Saint etienne

    basket juniors et seniors feminines

    1969 - 1973

  • Lycée Honoré D'urfé

     -  Saint etienne

    BASKET ENTRAINEUR JP PUPUNNAT

    1970 - 1972

  • ASPTT LYON

     -  Lyon

    basket seniors feminines

    1973 - 1976

  • ASPTT

     -  Paris

    basket seniors feminines

    1977 - 1978

  • ASPTT

     -  Orleans

    basket seniors feminines

    1978 - 1987

  • LA MONTJOIE

     -  Saint denis en val

    basket seniors femenines

    1987 - 1990

Parcours entreprise

A propos

GÃ©nÃ©ral

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    BONJOUR A TOUS ET TOUTES
    JE SUIS A LA RECHERCHE DE TOUTES LES PERSONNES QUE J AI RENCONTREES DURANT MES ANNEES SCOLAIRES SOIT LYCEE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES ET PROFESSIONNELLES.
    JE REPONDRAI A TOUS CEUX QUI M ECRIRONT.J AI 2 GARCONS DE 28A ET 23A

  • Profession :

    RetraitÃ©e

    • Mes goÃ»ts et passions

    Aucune information disponible

    Voyages