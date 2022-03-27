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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Lebigre (Lillebonne)- Lillebonne
cp Ã mi cm11959 - 1963
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ECOLE JOLIOT CURIE- Lyon
fin cm1 et cm21963 - 1964
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Lycée Saint-just- Lyon
6eme a 3eme1964 - 1969
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LE MOUILLON- Rive de gier
3eme1969 - 1970
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Lycée Honoré D'urfé- Saint etienne
2de a terminale1970 - 1973
Parcours club
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FCL- Lyon
basket benjamine, mininme et cadette feminines1963 - 1969
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CASE- Saint etienne
basket juniors et seniors feminines1969 - 1973
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Lycée Honoré D'urfé- Saint etienne
BASKET ENTRAINEUR JP PUPUNNAT1970 - 1972
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ASPTT LYON- Lyon
basket seniors feminines1973 - 1976
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ASPTT- Paris
basket seniors feminines1977 - 1978
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ASPTT- Orleans
basket seniors feminines1978 - 1987
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LA MONTJOIE- Saint denis en val
basket seniors femenines1987 - 1990
Parcours entreprise
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CENTRE DE CONTROLE DES MANDATS - EmployÃ©e (Autre)- Lyon 1973 - 1976
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ChÃ¨ques postaux (La Poste) - EmployÃ©e (Autre)- PARIS 1976 - 1979
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ChÃ¨ques postaux (La Poste)- PARIS 1976 - 1979
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ChÃ¨ques postaux (La Poste)- PARIS 1976 - 1979
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CRSF LA SOURCE - EmployÃ©e (Autre)- Orleans 1979 - maintenant
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ChÃ¨ques postaux (La Poste) - EMPLOYEE (Autre)- LA SOURCE 1979 - maintenant
A propos
GÃ©nÃ©ral
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PrÃ©nom Nom :Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN)
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Vit Ã :
ORLEANS, France
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NÃ©e en :
1953 (69 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
BONJOUR A TOUS ET TOUTES
JE SUIS A LA RECHERCHE DE TOUTES LES PERSONNES QUE J AI RENCONTREES DURANT MES ANNEES SCOLAIRES SOIT LYCEE ET ASSOCIATIONS SPORTIVES ET PROFESSIONNELLES.
JE REPONDRAI A TOUS CEUX QUI M ECRIRONT.J AI 2 GARCONS DE 28A ET 23A
Profession :
RetraitÃ©e
Mes goÃ»ts et passions
Aucune information disponible
Voyages
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo BASKET JUNIORS FEMININES
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo LES SENIORS 1970 1971
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo SENIORS FILLES 1978 1979
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo CADETTES 1968 1969
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo CADETTES 1968 1969 ?
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo LES FILLES
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo 1ERE D1
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo 2DE
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo CE2 ? 1962?
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo 6EME A
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo 6EME A
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo LYCEE ST JUST 5EME
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo LYCEE ST JUST 4EME
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Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) a reconnu Ariadne ELSENSOHN (ELSENSOHN) sur la photo classe de 3ème