Arnaud ARENAS

trés bon souvenir de cette période je souhaiterai avoir quelques photos et revoir les personnes que j'ai beaucoup appréciées

trés bon souvenir de cette période je souhaiterai avoir quelques photos et revoir les personnes que j'ai beaucoup appréciées

Marseille

bref passage dans cette école je n'y ai pas fini l'année, la formation ne me plaisai plus mais les gens y étaient très sympa je les invitent à me recontacter