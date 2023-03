CROSS GRIS NEZ - Opérateur Radar / Chef de Quart (Autre)

Audinghen

- Mission de surveillance et de régulation du trafic maritime. - Direction et Coordination des Opérations de Recherche et de Sauvetage en mer (Affaires Maritime, Gendarmerie, SNSM et CODIS sous la direction du Préfet Maritime et du MRCC de Douvres (UK). - Garant du respect du Droit Maritime et de la Navigation.