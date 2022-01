Arnaud PIAZZA

Je me souviens de Mme Jambro (CP,CE1) et M. Bocquet (CE2). Cela vous parle aussi ?

Term G et 1ere Adaptation 1SIG3 (du moins je crois...)

Montpellier

Informatique de Gestion. Mme Maliere, Mme Montlaur, Mme Guy, etc... Et surtout : MarqueMan, MarqueHunter, FlyingCamel, BeachBoy et Maverick.