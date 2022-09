Auguste DAVID

OLIVETTI FRANCE - Technicien (Technique)

Pontcharra

Stage de technicien en matériel de bureau. Matériel de gestion . Mercator et autres produits dérivés . Ainsi que les produits dit petite gamme. Machine à écrire à barre mécanique et électrique. Plus tard à boule série lexikon. et beaucoup d'autres stages pendant 10 ans chez Olivetti sur Nantes, Paris, Le Mans, Rennes , et autres villes. et calculatrice classe 24.