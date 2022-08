Aurelie MARCHAUD

J'ai apris à monter ici, c'est ms debut à cheval avec pix ball, alizon, doc, cabotage, solene .... et bien d'autres

C'est le centre où j'ai passé mes galop avc marie claudeet manue, mes chevaux préférés : fjord, juju, ultimat, qualif, titus, porthos et mes pouns surtout guapa

Saint gervazy

Et oui j'ai repris dans ce superbe centre, avec une cavalerie equilibré et dispo : pin up, hazard, praline, noblesse....