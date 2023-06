Bénédicte CALVET

SNCF - Agent de Sécurité et de Contrôle des Trains (Autre)

TOULOUSE

J'ai d'abord été Agent d'accueil sur les quais de la gare de Toulouse Matabiau: renseigner les clients sur les services ou les horaires, les orienter, les renseigner et gérer les perturbations (retards, accidents...). Par la suite j'ai postulé pour être "contrôleur de train" où on s'occupe de la sécurité à bord du train, du service à la clientèle (annonces...) et de l'application des règlements.