Ecole Severiers (La Ciotat) - La ciotat CM1 CM2 Tout tout premiers contacts avec La Ciotat. On dira ce qu'on veut de cette ville et de ses habitants, mais je suis ravie d'avoir encore des contacts avec des personnes rencontrées en CM1 CM2. Un nom: David. Heureuse de te retrouver aujourd'hui

Collège Virebelle - La ciotat 6° à 4° Des liens conservés avec certaines personnes. Au moins 5 personnes de la 6°M à mon mariage! 6ème M : création de la classe musique, une stimulation formidable! Et ma première grande histoire d'amour... Un autre souvenir particulier: un 3° avec qui on n'a jamais réussi à être synchrone question amour... Merci pour ce que tu as été pour moi

Collège Jean Rostand - Craponne 3° Première année de ma vie lyonnaise, avec un coeur encore beaucoup à La Ciotat. Mais mes premières prises de marques dans l'environnement lyonnais.

Lycée Saint-joseph - Tassin la demi lune 2nd à Terminale Une 2nde exceptionnelle (et en scooter!), une 1ère plus difficile (au niveau du relationnel) et une Terminale qui attendait un avenir meilleur

Université Lumière : Lyon Ii - Lyon Double DEUG Histoire-Anglais Les bancs de la fac... Les années ne DEUG ne sont sans doute pas les meilleurs pour tout le monde, mais à cheval sur deux filières différentes, j'y ai rencontré des gens différents... Encore un monde cosmopolite! Et surtout UNE rencontre: Aurélien, mon double en mec, mon témoin. Merci :)

Institut D'études Politiques (Iep) - Lyon Licence d'Administration Publique puis préparation aux concours de la fonction publique Le début d'une motivation et d'un contour plus précis de mon avenir. Première année où je me suis vraiment éclatée dans ce que je faisais (d'ailleurs, j'ai fini major de promo) et où j'ai pressenti que le monde du travail pouvait être passionnant, pour peu que j'entre par la bonne porte

Université Lumière : Lyon Ii - Lyon Master I Droit de l'administration publique et des collectivités territoriales Finalement, le droit, c'est plutôt pas mal, surtout s'il est publics :)

INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC ET DE GOUVERNANCE TERRITORIALE - Aix en provence Master II Droit, Economie et Management des Collectivités Territoriales Une année "à mi-temps", entre Lyon et Aix en Provence sur la moitié de la semaine. Remonter toutes les semaines pour Olivier et les cours de musique (j'étais prof!!)