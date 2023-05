Bernard BOUCHERON

Ecole de garçons : Maternelle puis CE1 (j'avais sauté le CP) ensuite CE2 puis direct CM2 (j'avais encore sauté une classe) vraiment de trés belles années. Dernier instituteur : Mr Boué (et sa moto, une BMW qu'on devait nettoyer quand on était puni !)

Ivry sur seine

Super une école mixte ! 1964 6ème moderne, 1965 5ème moderne, 1966 4ème que je redpouble en 1967 et on arrive en 1968 : un cauchemar, j'ai détesté cette année soit disant révolutionnaire, un an d'études perdue pour RIEN. Je ne suis pas prêt de changer d'avis. Avant 1968, les années 1960 étaient géniales !!!