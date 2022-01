Bernard GUIBERT

Surgeres

A l'époque, M. Flies à la direction, et M. Nouget comme CPE. En 6ème, j'avais amené mes PIF Gadgets pour faire rigoler la classe (juste avant le cours, je le jure), ça m'a valu un interrogatoire de police en règle par ces deux messieurs à la première heure d'étude qui a suivi ! ils ont tout fouillé, sauf ma poche de chemisette ! 6è et 5è A, 4è et 3è B