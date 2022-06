Bertrand MEIGNEN

BSPP - Boucher (Autre)

Paris

Salut les amis si certain on croisé ma route n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Mon parcours à la Brigade Uisc1, CS Montmartre, CS Clichy la Garenne, section transport, CS Villejuif, Musée d'ORSAY. PEC septembre octobre 84 Pecch septembre octobre 89 CM1 septembre 91.