Blandine ROTH-BARBIER (ROTH)

Avignon

il s'agit en fait d'une association où l'on se réunit un we par mois pour chanter. Pas besoin d'être une Callas ou un Pavarotti. On chante des chansons de variétés françaises ou étrangères.Tous les ans on donne un nouveau spectacle chanté et chorégraphié.Cette année il s'intitulera "Le vent nous portera" et il aura lieu comme chaque année à la salle Benoît XII à Avignon à la fin du mois de novembr