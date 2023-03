David BARBIER

Stade Olympique Arlésien - Arles athlète amateur dommage, un accident m'a cassé le parcours l'accident était une mauvaise reception lors d'un saut en longueur, ce qui a donné une rupture de ligament croisé antérieur et un problème au menisque mais, j'ai eu la plus mauvaise chose qui puisse m'arrivé " l'appréhension" j'ai mis des années a vouloir m'éssayer a franchir un mur bizarement coincé en moi

Comité D'intérèt De Quartier De Trinquetaille - Arles assoc pour le bien être du quartier ( questions d'urbanisme, aménagement, traditions et fêtes) c'est le quartier de ma femme, et d'une belle soeur, et d'un ami que je respects comme homme et élu du quartier

Synergie - Arles le nom a changé, maintenant , c'est studio one c'est juste un clin d'oeil a jean françois, le maestro polyvalent du condor respects a l' entraineur de synergie qu'il était si seulement il venait a la fete de quartier! je n'étais pas assidu a ce club lol

AJS BOXING - Arles simplement par loisir , simple passage amateur c'est the noble art, méconnu pour x raisons . de plus, le coach, est un pote de quartie que nous respectons , il donne envie de s'investir,et meme mon fils l'aime bien il fait aimer la boxe, et donne du courage, puis ses boxeurs qui s'entrainent tous les jours donnent confiance et méritent d'y arriver vive Abdenour