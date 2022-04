Boris PASTEWKA

Equipier Secouriste/Chef D'Equipe Bénèvole à la Protection Civile de la loire à Roche-La-Molière . (Sur Des Postes De Secours ,Travail en équipe avec les Sapeurs-Pompiers de la loire et le Samu 42) . Diplome (pse1,pse2,socio-psychologiques-sauveteur,chef d'équipe,médaille de la protection civile échelon Bronze .)

Firminy

Agent De Musée Bénèvole au musée des sapeurs-pompiers de la loire de Firminy(Accueil du public pour visite du musée, entretien des locaux,entretien des camions ,et des voitures et divers activités.....( st Barbe,journée du patrimoine....), travail en équipe avec le SDIS 42 et les casernes de Sapeur-Pompier de la loire , membre au conseil d'administration du musée .