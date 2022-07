Longjumeau

Un grand bonjour à tous mes anciens élèves qui liront ce message. L’album-photos, précieux souvenirs de mes années d’enseignante, de toutes mes classes et donc de mes élèves de l’école Sainte Anne a malheureusement disparu durant une inondation ! Ce serait génial pour moi de récupérer des copies de ces photos. Par avance, merci à tous ceux et celles qui voudront bien me contacter. Je garde u