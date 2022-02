l'école qui m'a permis d'apprendre à lire et à écrire j'ai beaucoup de souvenirs dans cette école,des noms de copines et des anecdotes toujours ancrées en moi aussi vous qui avez partagé des moments avec moi à cette époque contactez-moi .

Ville houdlemont

les 2 plus belles années scolaires de ma vie.J'ai eu la grande chance d'avoir Mr et Mme Mangé comme instit.des enseignants d'autrefois qui m'ont fait comprendre que j'étais capable et avec qui je me sentais en confiance.Il ont été les meilleurs instits.de mon cycle primaire.