Bruno LEFÃˆVRE

Ingénieur de recherche en corrosion, Doctorant dans le cadre d'une thèse Cifre. Je sais des choses que tout constraucteur auto veut cacher: où et comment rouille préférentiellement une voiture? Le but de ce travail: comprendre la corrosion automobile, et mieux la traiter à la fabrication du véhicule

Valeo - Ingénieur (Technique)

OSNY

Technology Engineer: voila ma fontion, ou "technologue" en français. Qu'est-ce? c'est souvent la question que l'on me pose... je suis un "expert" matériaux (plutôt métallurgie), et dans un monde d'électronique je règle les problèmes autres qu'électronique hardware et soft. Comment tester que ce boitier électronique vivra bien 10 ans sous le capot d'une voiture, comment augmenter sa résistance etc