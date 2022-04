Beaucoup de diversités,voyage d'une journée Reims dernièrement,en mai je suis partie avec eux aux état-unis génial prévu La Norvège.lundi tricot ou gym,mardi marche et peinture sur soie,mercredi gym,jeudi marche ou gym et couture l'après-midi ou composition florale,le soir informatique ou danse de salon,vendredi scrable ou bridge

je mis suis inscrite pour aller au cour d'anglais,je rame c'est dur car je suis la seule débutante et les cours sont plus pour les autres.Il font aussi des voyages d'une journée qui se termine en guinguette et d'autres voyage à l'étranger, prévu en juin Prague

Peronne

Un groupe de femmes et un homme tous très motivés et super sympathique on y fais le lundi de l'encadrement, le mardi de la marche ou du patchwork,le jeudi du cartonnage le matin et de la,peinture l'après-midi,le vendredi chacun fais comme il veut,demain et dimanche c'est l'exposition à la mairie de P'éronne