Carole CHAPOTTE

Pharmacie De La Collégiale - Préparatrice en pharmacie (Autre)

Dole

Il faut être polyvalent: délivrer les ordonnances, donner des conseils santé, diététique, cosmétique, gérer les commandes grossistes et laboratoires, gérer les envois et les litiges avec les organismes sécu et mutuelle. Il y a des jours où 9h ne sont pas suffisantes.