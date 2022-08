Cet établissement ne me concerne pas vraiment. C'est mon père qui a fréquenté cet établissement.

Cette école est située au Fort-Nieulay. C'est une annexe de l'école Constantine. J'y ai fait mes années de moyenne et grande section. Je ne me souviens pas des noms de mes instituteurs mais mes copains étaient Steeve Ansel, Sandy Caron...

Je ne me souviens pas du nom du prof mais je me souviens qu'il était très sévère. Il ressemblait au prof type des années 50.

Je n'ai fait que quelques jours dans cet établissement. Je crois me rappeler que j'y était inscrite en 6ème F.

Je n'ai fait que ma 6ème dans ce collège car un autre ouvrait ses portes plus près de chez moi pour la rentrée suivante. J'y était inscrite en 6ème C.

J'ai fait un début de 5ème remarqué puisque j'y ai obtenu le tableau d'honneur le premier trimestre. Je me souviens de ma classe car c'était la 5ème verte. Original non ?

J'y ai rencontré mes plus grands copains de Calais. Je me souviens de ma prof d'anglais, Mme Diverchy. Ma meilleure copine Virginie Ducloy.

Saint genis pouilly

J'ai eu du mal à m'intégrer dans cet établissement. J'arrivais d'une région où le niveau scolaire est plus bas. Je me souviens de mon prof de maths de 4ème, il me terrifiait Mr Ciais.