j'ai fais beaucoup de mises en rayon, de traiteur, de caisse. Et j'apprécie particulièrement le contact avec le client dans les petits village. Ce qu'on a très peu dans les hyper de nos jours.

Géant - Employée (Autre)

ARBENT

j'ai débuté en temps qu'intérimaire au rayon traiteur, puis en temps qu'animatrice de vente, puis après avoir postulé, je suis passé en caisse et maintenant j'occupe la fonction de responsable de station depuis quelques années. Je m'y plais bien, j'ai des horaires de rêves (surtout dans la grande distribution) (8h-15h ou 8h-16h). Je ne travaille jamais les jours fériés et je n'est aucune pression.