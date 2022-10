Cédric LE DANTEC

Supernova - Graphiste / Direction artistique / Photographe (Direction générale)

CHATEAUFORT

Agence de communication globale print, digital et audiovisuel. Production de clips, de courts publicitaires et de documentaires. Développement de projets, accompagnement, conseil et réalisation. Très nombreuses expertises. Principales références : Universal Music, Warner Music France, Sony Music, TF1, M6, Wagram Music, Patrice Catanzaro, Editions Leduc, Editions de l'Archipel, Langevin & Associés,