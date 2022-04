Celine GENTON

Mise en place d'une semaine d'information et d'animation pédagogiques pour la conservation du rhinocéros (campagne EAZA 2006). Etude éthologique de 2 ours polaires captifs.

Equipe Ecologie Evolutive Thème étudié : Invasions biologiques et parasitisme. Modèle étudié : Dikerogammarus villosus, Microsporidium D. Cette microsporidie peut-elle être responsable de la régulation de la population hôte et est-elle un danger pour la faune autochtone ?

Etude des causes évolutives des paternités hors-couples chez la marmotte alpine, Marmota marmota. Mise au point de protocoles d'extraction d'ADN, amplification multiplexée de 17 microsatellites, génotypage. Amplification de 2 loci du CMH et génotypage par SSCP.

Etude des causes évolutives des paternités hors-couples chez la marmotte alpine, Marmota marmota. Mise au point de protocoles d'extraction d'ADN, amplification multiplexée de 17 microsatellites, génotypage.

Laboratoire Biométrie Et Biologie Evolutive - Stagiaire (Autre)

Lyon

UMR CNRS/Univ. Claude Bernard Lyon I. Laboratoire de rattachement. Equipe Ecologie du comportement et Biologie des populations. Etude des causes évolutives des paternités hors-couples chez la marmotte alpine, Marmota marmota. Analyse de données de génétique de populations via le logiciel d'analyse Cervus.