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  • BELBEX

     -  Aurillac

    N°9

    2002 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Celine PIGANIOL

  • Vit à :

    AURILLAC, France

  • Née en :

    1979 (43 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    Tjs celibat sans enfants mais profite bien de la vie!!!!

    voici mon adresse mail n'hésiter à me joindre...
    celine.piganiol1@wanadoo.fr

  • Profession :

    Secretaire

  • Situation familiale :

    célibataire

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Voitures

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :