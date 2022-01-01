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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE OUVERTE DE BELBEX- Aurillac 1984 - 1990
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Collège La Jordanne- Aurillac
6EME 5EME1990 - 1992
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Collège Jeanne De La Treilhe- Aurillac
5EME 4 EME1992 - 1994
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Collège Jules Ferry- Aurillac
3EME A1994 - 1995
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Lycée Professionnel Raymond Cortat- Aurillac
BEP ACTION COMMERCIALE ET COMPTABLE1995 - 1997
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LEP RAYMOND CORTAT- Aurillac 1996 - 1999
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Lycée Technologique Jean Monnet- Aurillac
STT ACTION COMMERCIALE1997 - 1999
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AFPA- Quetigny
TITRE SECRETAIRE COMPTABLE2001 - 2002
Parcours entreprise
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Brasserie La Tour Maubourg - Employée (Autre)- Paris 2000 - 2001
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BRASSERIE LA FONTAINE - Employée (Autre)- Aurillac 2002 - 2003
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MANPOWER - Autre (Autre)- Aurillac
AURIPLAST2003 - maintenant
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Lycee Agricole - Employée administrative (Administratif)- Aurillac
CFPPA2007 - 2007
Parcours club
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BELBEX- Aurillac
N°92002 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Celine PIGANIOL
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Vit à :
AURILLAC, France
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Née en :
1979 (43 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Tjs celibat sans enfants mais profite bien de la vie!!!!
voici mon adresse mail n'hésiter à me joindre...
celine.piganiol1@wanadoo.fr
Profession :
Secretaire
Situation familiale :
célibataire