Arrivé à Djibout pour bosser à l'UMPOL, j'ai passé plus de temps au Héron à m'occuper du club nautique que sur le DA. Que du bonheur !

Comme je n'avais pas tout compris la 1° fois, il a bien fallu que je me refasse un petit séjour à Djibout, mais cette fois j'ai un peu bossé puisque j'ai participé à la mise en place de la nouvelle usine de prod. d'O² dite UMPOL. J'ai, quand même, bien profité de l'air à la SAPS et de l'eau au club nautique.

Arrivé au 2/4 "Lafayette" en tant que second de l'atelier Sécu-Cab., je découvre un avion d'homme, je n'y resterai pas suffisamment pour être macaroné car d'autres opportunités se sont présentées à moi et j'ai pris la quille...

Agence Du Cours - Responsable d'agence (Commercial)

Gardanne

Après un bref passage chez Bouygues Offshore en région parisienne, le climat du sud me manquait et c'est tout naturellement que je suis redescendu dans le midi ou j'ai découvert les vertus du métier de commercial en exerçant dans deux agences immobilières avant de me mettre à travailler pour mon propre compte.