Saint etienne du rouvray

tuyauteur-soudeur agrée pétrole, spécialisé sur l'inox et l'aluminium.Pour cette entreprise j'ai travaillé pour la société Novacel à Alizay, Beauvais et Deville, Petit-Colin à Montville, Coca-Cola à Petit Clamart, Esso à Port Jerome, les huiles Fluch à Gennevilliers, la société Tramico à Brionne et Seissel, la société Francolor à Oissel, la verrerie Saint-Gobain à coté de Compiegne, Yacco, etc...