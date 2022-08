Christian RÃˆCHE

Dessinateur projeteur en conception d'appareil de chauffage et de climatisation pour automobiles (tourisme et utilitaires)

TOHTEM - B.E Pilote Développement aéraulique (Technique)

Cergy

Mission chez FAURECIA à Méru au Bureau d'études planches de bord. Etudes et développement des fonctions dégivrages et ventilations (diffuseurs et aérateurs) pour planche de bord Citroën DS3 et DS4.