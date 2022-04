Christiane ROMAIN

Piano : Gery MOUTIER - Simone GLOTZ - Annick PARE Musique de chambre: Pierre PENASSOU - Marie-Pierre MANTZ Sans oublier tous mes profs de F-M, pour certains excellents et patients. MERCI !!!

No comment...

Un an, ça suffit.

ECOLE DE MUSIQUE - Enseignant

Vitry le francois

Prof de piano et accompagnatrice. Pianiste du groupe "All That's Jazz". allthatsjazz.over-blog/