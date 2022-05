Christophe BEQUET

VIA LOCATION - Contrôleur de gestion (Contrôle de gestion)

Courbevoie

Changement de cap, après la compta, place au contrôle de Gestion, c'est quand même plus sympa.. bon à partir du moment ou on aime les chiffres. Beaucoup de très bon souvenir chez Via Location, des relations humaines très fortes avec ses avantages et ses inconvénients.