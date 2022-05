Christophe BONNEAU

Batterie Fanfare De La Garde Républicaine - Musicien (Autre)

Paris

formidable formation musicale militaire appartenant à la gendarmerie l ambiance n y est pas toujours parfaite mais j en garde d excellents souvenirs surtout mes cours avec antoine curé prof au cnsm de trompette avec qui j ai beaucoup appris. c est un homme d une grande disponibilité et d une grande écoute. Je remercie aussi éric qui se reconnaîtra, et raphael l ancien tambour major, kuku, etc...