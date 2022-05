Christophe CARIOU

• Conception et Réalisation d’Applications Client/serveur • Gestion de projet , encadrement d’appelés scientifiques du contingent. • Responsable de la maintenance d’applications

Mission de redéfinition du système d’information de l’entreprise : • Analyse, développement, maintenance, formation : Gestion Commerciale et Système de suivi des temps. (Powerbuilder/Informix) • Exploitation Système et Réseau. (NT) • Intégration Progiciel Comptable. (Sage)

ASTEN INFORMATIQUE - Architecte Solutions (Informatique)

Le relecq kerhuon

Partie prenante des projets NTIC, j’assure notamment les missions suivantes : • Conseil et Assistance à maîtrise d'ouvrage. • Responsable de la qualité des projets • Responsable des méthodes et outils de production : veille et orientations techniques. • Conception • Encadrement • Participation aux phases d'avant-vente