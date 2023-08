Christophe DONDA

Saint cernin de l'herm

j ai fait parti des 2 clubs pendant plusieurs annees (mazeyrolles a mes debuts, depart pour monpazier, ensuite st cernin, retour a mazeyrolles et apres 2 saisons a chateauroux comme promis retour aux souches avec la fusion des 2 clubs (mazeyrolles et st cernin) pour former le FC LA MENAURIE.... que d aventure, de bons moments meme avec les blessures (certaines grosses) et que d APEROS..........