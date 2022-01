CONTINENT - Mont saint aignan caissier pendant mes études

General Electric - Buc en mission pour alten dans un bureau d'étude qui développe en langage C un viewer 2D 3D d'imagerie médicale J'éxecute des plan de test et développe des tests de régression

Alten - Développeur (Informatique) - BOULOGNE BILLANCOURT

Reuters Financial Software (Ex Effix Marvin) - Développeur (Informatique) - Puteaux Développe en C++ sur une application client serveur de risque financier. On utilise le SQL, tibco rendez vous. j'ai travaillé sur la modélisation des bases, des objets et de l'api ainsi sur des algorithme, de l'optimisation de code, compilation multi plateforme et cohérence des données

ADNEOM TECHNOLOGIES - Développeur (Informatique) - Paris

Calyon (Crédit Agricole) - Développeur (Informatique) - PARIS LA DEFENSE en mission pour adneom nous avons à mettre en place RTCE une base tick à tick et à l'administrer avec intégration de flux de marché et d'OST

EXANE - Développeur (Informatique) - Paris Developpement de DLL RTCE pour faire des fonctions et et des notifications temps réels de diverses calculs Batch pour analyser des codifications et des OST dans fidessa Developpe un serveur de calcul d'indice et d'ETF temps réel en C# (remoting transaction fidsessa ). Un module permet de créer des panier dans fidessa et de des calculs par rapport à l'éxécution

Reportive - Ingénieur Développement (Informatique) - Courbevoie Outils de reporting qui s'appuie sur une interface graphique pour faire des traitement multiple (reportive) Nou travaillons en C++ et C# sur une application Client Server Une nouvelle Evolution est à développer, nous créons et utilisons les Cube locaux Analysis Services pour faire des traitements dynamiques