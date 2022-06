Christophe RECHE

Cegely ( Laboratoire De Recherche ) - Stagiaire (Autre) - Lyon Recherche concernant les courants porteurs pour de la domotique à grande échelle principalement

Menuiserie Lardon - Technicien (Technique) - Firminy Manutention : installation de portes, fenetres, planchers, faux plafonds ... Très bonne expérience :-)

Dspace - Cadre (Autre) - Melbourn Ingénieur d'application ... j'aurai beaucoup de mal a donner plus de détails en qq mots uniquement

Pi Research - Wind Tunnel Engineer -> département Motorsports (Autre) - Cambridge Support technique et maintenance de différentes souffleries ( utilisées pour les études sur l'aérodynamisme de voiture de course ... principalement des Formules 1 en Europe et Nascar aux USA), traductions techniques diverses pour l'entreprise, Tests matériels et logiciel ... ainsi que projet atypique (technologie des souffleries utilisée pour gérer des installation d'extraction de gaz)

Nor Tek / Pera - Senior Consultant / Technologist (Autre) - Oslo Réalisation de projets financés par la commision Européenne ( FP7 ) en électronique et informatique : GigaWam : conception modem fib optique EcoBug : Engrais Bio CuteWall : Recyclage de déchet des industries du batiment TrackBoCs : Géolocaliation de containers industriels NanoAir : Automatisation de spectrographe de masse pour analyse d'échantillons d'air CleanMud ...

Altran - Consultant - LONDON Equipe Firmware pour moteur Volswagen 1.2L 3Cyl Developpement, Test/Validation et Intégration - Expert Python : programmation d'outils générant automatiquement du code C et documentation associée à partir d'un fichier Excel (besoins clients ) - Programmation C

Apical Ltd - Loughborough Maintenance the logiciel deja existant pour la calibration des capteurs d'images (Python) Developement d'une partie du prototype Analytics ( reconnaissance de formes ) en C, Java et Matlab.

Unipart - ATE Software Lead (Technique) - Coventry Retro ingenierie et Automatisation de procedes visant a diagnostiquer, reparer et reconditioner les produits de grandes marques au nom de ces memes grandes marques (ordinateurs, portables, tablettes, box tv ...)

Zeeko Ltd - Head of Electrical and Control Systems (Technique) - Coalville