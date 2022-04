Saint samson sur rance

Le rôle de cette asso est de rapporter des sous à l'école pour que nos enfants est plus de sortie scolaire. Je me suis intégrer à cette asso pour faire connaissance avec des gens de la commune qui maintenant sont des amis. J'ai commencé par 3 ans de membre actif puis 2 ans de trésorier et enfin j'en suis le président pour la deuxième année.