Claudine LELEU

Binic

Je n'irai plus en Côte d'Armor.. ça me rappelle trop de beaux souvenirs. Cette année c'était la dernière fois. Je vais dans les prochaines années entreprendre un tour de France des régions, celles que j'ai déjà visitées et celles que je n'ai jamais vues. Elles sont peu nombreuses: la Touraine, Le Sud Ouest et sud Est sous une ligne qui va de Bordeaux à Lyon sauf la Drôme et l'Ardéche