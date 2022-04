Je suis entrée en 5e à 14 ans après avoir passé le CEP nous étions en 5eM3 avec des élèves qui venaient de 6e et d'autres qui comme moi avaient 14 ans nous étions un petit noyau de bons élèves avec quelques perturbateurs bien sympathiques

Le havre

j'étais en 2nde spéciale ( sténo-dactylo) je ne me souviens plus beaucoup de cette année-là et compte sur vous pour rafraichir ma mémoire