elève j'adorais cette école où les bâtiments eux - même sont à la taille des enfants ... les maitresses et maitres que j'y ais rencontrés sont inoubliables dans le bon sens et m'ont beaucoup appris ...

En sixième dans ce collège j'ai appris grâce à deux enseignants à aimer non seulement l'école mais surtout ce qu'on y apprend : merci spécial à une prof de math qui apprends les fractions en faisant des gâteaux et un prof de français sensas aux méthodes de conjugaisons qui mériteraient d'être nationales !!

Venant du nord pour ces habitants j'ai aimé la ville et le collège qui donne toutes ces chances à chaque élèves ... mais c'est dommage toutefois que l'apparence , les codes, et même la religion passe avant l'amitié la curiosité de l'autre... je le recommande toutefois si l'on veut se donner à fond dans les études car ils offrent tout à tous !

Lyon

de retour mais cette fois en lycée cette école me semble encore aujourd'hui à l'écoute de ses élèves et j'en remercie tous les enseignants , directeurs ainsi que sœur Gisèle ... en bref bravo pour cette école qui donne sa chance à tous : bons ou moins bons pour les cours on a tous quelque chose pour réussir dans la vie ...