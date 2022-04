Fontaine

JE SUIS RENTREE DANS L'AMICALE COMME SIMPLE MEMBRE L'ANNEE D'APRES J'ETAIS SECRETAIRE ET L'ANNEE D'APRES PRESIDENTE.. TOUS LES MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION SONT MES AMI(E)S.. NOUS SOMMES BIEN TOUS ENSEMBLE ON TRAVAILLE POUR LA PROMOTION DU DON DU SANG MAIS ET SURTOUT ON RIGOLE BEAUCOUP..... N'EST CE PAS LES DONNEURS ????