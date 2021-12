Corinne THOMAS

Corinne Coiff - Gérante (Autre)

La salvetat saint gilles

A mon compte depuis 14 ans , pasionnée depuis 34 ans à un metier qui m'a apporter et m'apporte tjrs des satisfactions , qu'elle plus belle chose que d'embellir , conseiller ,soigner l'interieur par l'exterieur L'humain ...etrange , interressante et enrichissante éspece!! des relations profondes se tissent parfois et ça , c'est bon!!