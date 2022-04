Fontoy

j'ai été de la ceinture blanche à la violette, je faisais du judo car ma mère me disait qu'elle voulait que je sache me défendre! les filles sont la denrée rare de la filiation ! que des cousins des frères, des mectons, tu as pour tous les goûts. la force et la persévérance sont fémines! je n'ai pas aimé le judo mais je sais me déprendre, le droit de ne plus en faire.lucky