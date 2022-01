Damien RAVRY

Fingers In The Noise - Batteur (Autre)

Drumettaz clarafond

Fingers in the Noise est un groupe de reprises de morceaux de musique rock, blues et hard-rock créé par des " anciens" qui se sont connus lors de sessions Jam au sein de l'école de musique de Voglans (73) à 10 min de Chambéry. J'y remplace leur ancien batteur qui a du quitter le groupe pour raison professionnelle. Groupe très sérieux et très sympa, pas de prise de tête, bref la force tranquille !!